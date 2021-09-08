В Казани запустят пеший маршрут вдоль реки Казанки от Савиновского парка до Голубых озер

В рамках Стратегии развития реки Казанки 17 сентября состоится тестовый запуск пешего маршрута, который протянется вдоль Казанки от территории будущего Савиновского парка до природного заповедника «Голубые озера». Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в фонде «Институт развития городов РТ».

Организаторы рассказали, что участников ждет четырехчасовая пешая прогулка. Они пройдут 13 километров, преодолевая небольшие препятствия и наблюдая природные пейзажи: меандры Казанки (изгибы естественного происхождения, составляющие ложе реки — прим. Т-и) и ее извилистые берега. Пеший маршрут начнется с улицы Гаврилова. В конце всех участников ждет пикник и рассказ о территории Голубых озер.

Маршрут разработан командой Стратегии развития реки Казанки при участии Дирекции парков и скверов Казани, а также Дирекции по развитию природных территорий и экотуризма фонда «Институт развития городов РТ».

«В случае плохой погоды (при температуре ниже 10 градусов) мероприятие может быть перенесено», — уточнили организаторы.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки разработана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. Цель стратегии — создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным стал экстрим-парк «Урам». В День Республики Татарстан было открыто еще два обновленных участка набережной Казанки, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».