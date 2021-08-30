30 августа в Татарстане: обновленная школа №175, экстрим-парк и поздравления из Москвы

Сегодня татарстанцы отмечают главный государственный праздник — День Республики Татарстан. Чем этот день запомнится жителям столицы, какие объекты были открыты и как первые лица государства поздравили республику — в обзоре ИА «Татар-информ».

Рустам Минниханов: «Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее»

Фото: president.tatarstan.ru

«С чувством гордости за родную республику»

Накануне праздника Рустам Минниханов обратился к татарстанцам по поводу главного события в жизни республики.

«С чувством гордости за родную республику и уверенности в завтрашнем дне мы встречаем этот праздник. Татарстан отличают высокий производственный и кадровый потенциал, общественно-политическая стабильность, межнациональный, межрелигиозный мир и гражданское согласие. Мы сильны нашим единством и устремленностью в будущее», — сказал Президент Татарстана.

Он отметил, что республика, являясь одним из опорных регионов нашего многонационального Отечества, вносит весомый вклад в укрепление могущества страны, создание условий для повышения качества жизни людей.

По словам президента, это результат слаженной работы всех предприятий и организаций, всех ветвей и уровней власти, а также поддержки наших программ и проектов руководством страны и лично Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным.

«День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, вдохновляет на новые победы» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Президент РТ отметил, что жители республики бережно относятся к своему историко-культурному наследию, сохранению и развитию языков, культур и традиций представителей всех народов, проживающих в Татарстане. Особо пристальное внимание этим вопросам уделяется в Год родных языков и народного единства. Ярким примером заботы о традиционных духовных ценностях стало создание Болгарской исламской академии и воссоздание собора Казанской иконы Божией Матери.

«Дорогие друзья, День республики всех нас объединяет с прошлым, настоящим и будущим родной земли, вдохновляет на новые победы. От всей души желаю вам доброго здоровья, счастья и благополучия, бодрости духа и оптимизма. С праздником! С Днём Республики Татарстан!» — заключил Рустам Минниханов.

Президент Татарстана поздравил будущих новоселов проблемного ЖК «МЧС»

30 августа Президент Татарстана начал с посещения одного из завершенных домов ЖК «МЧС» по улице Губкина. Этот ЖК является одним из самых сложных объектов, строительство которого охватывает интересы более 2 тыс. дольщиков Казани.

Дом, который сегодня посетил Рустам Минниханов, решит проблему свыше 700 дольщиков. Президент Татарстана поздравил казанцев, которые будут здесь жить, с предстоящим новосельем.

30 августа Президент Татарстана начал с посещения одного из завершенных домов ЖК «МЧС» по улице Губкина Фото: president.tatarstan.ru

Он напомнил, что в республике ведется активная работа по решению проблемы обманутых дольщиков. Так, в период с 2007 года было завершено 139 проблемных домов, жителями которых стали около 18 тыс. человек. За последний год было введено семь самых сложных объектов, один из которых — ЖК «МЧС».

«У нас осталось еще два проблемных объекта — они новые... Да, это требует больших денег, это требует огромных финансовых ресурсов поддержки федерального центра, и, конечно, республика здесь потратилась. Но обеспечение жильем наших граждан — это главная задача», — подчеркнул Президент Татарстана, обращаясь к жителям ЖК.

В обновленной казанской школе № 175 созданы лучшие условия для детей

Далее Рустам Минниханов посетил казанскую школу № 175 и оценил ее трансформацию, где по его поручению был проведен капитальный ремонт. Минниханов побывал в актовом зале и столовой, осмотрел входную группу, спортивную площадку, комплекс с новым бассейном. Кроме того, в библиотеке ему рассказали об особенностях проведения ремонтных работ.

Так, полностью изменился внешний облик школы, а библиотека, помимо основных функций, станет местом проведения встреч, зоной коворкинга. Большой объем работ был выполнен в актовом зале — новый профиль пола, потолка. Снаружи создается сад памяти, а в классе, где 11 мая произошла трагедия, появилось открытое пространство.

Полностью изменился внешний облик 175-й школы, а библиотека, помимо основных функций, станет местом проведения встреч, зоной коворкинга Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов положительно оценил результаты капремонта. «Использованы очень интересные проектные решения, нужно и дальше их тиражировать. Здесь созданы самые комфортные условия для наших детей», — добавил он.

Президент встретился с коллективом школы и поблагодарил учителей за четкие и оперативные действия во время нападения на учебное заведение. Он заметил, что благодаря этому удалось избежать большего количества жертв. «Вы повели себя очень самоотверженно. Я считаю, что все вы — герои», — подчеркнул глава республики.

«Мы никогда не забудем про эту трагедию. Но нужно жить будущим. Здесь прекрасный коллектив, очень достойная школа», — сказал Президент Татарстана.

Как рассказали Президенту Татарстана, в прошлом году в школе занимались 1037 учеников, в этом году — 1054. 1 сентября за парты впервые сядут 145 первоклассников.

Двор многоквартирного дома №25 на улице Маршала Чуйкова был обновлен по республиканской программе «Наш двор» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Для 110 тыс. жителей Казани обновили дворовые территории по программе «Наш двор»

Президент Татарстана Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин осмотрели двор многоквартирного дома по улице Маршала Чуйкова, 25. Пространство было обновлено по республиканской программе «Наш двор».

Рустам Минниханов поздравил всех присутствующих с Днем республики, а также обновлением придомовой территории.

«Пусть жизнь будет мирной, а республика и Казань становятся красивее, — обратился он к гостям мероприятия. — В последние годы у нас появилась такая возможность. Конечно, надо было сделать это раньше, но у нас не было возможности. Однако сейчас реализуется программа „Наш двор“, в рамках которой мы ведем большую работу по ремонту дворовых территорий».

Ильсур Метшин отметил, что в этом году 110 тыс. жителей Казани обновили дворовые территории по программе «Наш двор». «Мы находимся в одном из дворов, который помнит рождение новой Казани, Ново-Савиновского района. Совсем недавно мы с вами собирались здесь и обсуждали, каким будет двор, слушали ваши пожелания. И вот благодаря президентской программе мы в этом году завершаем обновление более 800 дворов», — сказал градоначальник.

Ильсур Метшин отметил, что в этом году 110 тыс. жителей Казани обновили дворовые территории по программе «Наш двор» Фото: © Абдул Фархан / ИА «Татар-информ»

Метшин отметил, что к Дню республики в Татарстане всегда открываются новые школы и детские сады, жилые кварталы, дороги. «И Татарстан благодаря вашему труду, любви к Казани с каждым днем становится лучше», — подчеркнул он.

Заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин добавил, что такой двор является образцовым в нашей стране. «На жителей таких дворов равняется вся страна. Пример, который вы будете показывать в содержании, уходе, в любви к своему двору, будут перенимать жители всей России», — заявил он.

Для жителей и гостей двора был организован концерт, перед ними выступил ансамбль баянистов-любителей.

За горбольницей № 7 открылся обновленный парк «Малое Чайковое озеро»

Еще одной точкой посещения в День республики главой Татарстана стал обновленный парк «Малое Чайковое озеро», который расположен на территории Ново-Савиновского района Казани.

Парк располагается за городской клинической больницей № 7. «Малое Чайковое озеро» используется пациентами медучреждения и жителями близлежащих домов для отдыха и прогулок. Озеро Большое Чайковое известно большим количеством птиц. Это неосвоенная природная территория, где гнездятся чайки, обитают колонии крачек.

Еще одной точкой посещения в День республики главой Татарстана стал обновленный парк «Малое Чайковое озеро» Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов, мэр Казани Ильсур Метшин и замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин осмотрели территорию нового городского пространства. В ходе благоустройства вокруг озера созданы удобные пешеходные дорожки. Оборудована спортивная зона со специальным оборудованием, зона арт-терапии, аэроионотерапии, фитотерапии, терренкур, огород, детская площадка и медиапирс, зона проведения мастер-классов.

Президент пообщался с посетителями парка, ознакомился с организацией мероприятий по реабилитации пациентов, а также встретился с врачами 7-й горбольницы.

Капремонт дома и мемориальная доска в честь Кави Наджми и Сарвар Адгамовой

В Казани по улице Большая Красная, 57Б состоялось открытие мемориальной доски в честь писателя, лауреата Госпремии СССР Кави Наджми и его супруги — переводчицы Сарвар Адгамовой.

Торжественная церемония состоялась при участии Президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного Советника РТ Минтимера Шаймиева, мэра Казани Ильсура Метшина и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Никиты Стасишина.

Сегодня состоялось открытие мемориальной доски в честь писателя Кави Наджми и его супруги — переводчицы Сарвар Адгамовой Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Рустам Минниханов поздравил участников мероприятия с Днём Республики. Он отметил, что Кави Наджми и Сарвар Адгамова внесли большой вклад в развитие татарской культуры. Роман Кави Наджми «Весенние ветры» — одно из наиболее значимых произведений в татарской советской литературе. А в переводе Сарвар Адгамовой до татарского читателя дошли произведения знаковых отечественных и зарубежных поэтов и писателей.

Минтимер Шаймиев в свою очередь отметил, что произведение «Весенние ветры» имеет высокую художественную ценность. За этот роман Кави Наджми был удостоен Государственной премии СССР.

Затем Президент Татарстан и Государственный Советник РТ возложили цветы и посетили квартиру, в которой жили Кави Наджми и Сарвар Адгамова.

Мемориальная доска изготовлена в мастерской Зураба Церетели на средства Министерства культуры РТ. Кроме того, по поручению Рустама Минниханова был организован капитальный ремонт дома.

Мемориальная доска изготовлена в мастерской Зураба Церетели на средства Министерства культуры РТ Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Крытый экстрим-парк «Урам» — уникальный в мировом масштабе

Сегодня во время экскурсии по крытой части экстрим-парка «Урам» министр по делам молодежи РТ Дамир Фаттахов рассказал, что объект получил акт о вводе в эксплуатацию, сейчас там проводятся тестовые мероприятия, чтобы обеспечить безопасность будущих посетителей. На это уйдет около двух месяцев, к ноябрю учреждение уже точно будет открыто для массового пользования.

«Мы этой осенью уже точно массово запустим объект, не позже ноября. У нас есть два месяца для того, чтобы уточнить все аспекты», — отметил министр.

На сегодняшний день в крытой части парка находятся профессиональные спортсмены, которые тестируют все спортивные площадки, чтобы определить неточности и места, которые нужно доработать.

В крытой части парка экстрим-парка «Урам» профессиональные спортсмены тестируют все спортивные площадки Фото: minmol.tatarstan.ru

Рустам Минниханов также побывал в крытой части парка «Урам». Президенту сообщили, что по набору площадок и качеству спортивной инфраструктуры крытый экстрим-парк «Урам» является уникальным в мировом масштабе. Проектировщики создали все необходимые экстрим-зоны, чтобы помочь вырасти новому поколению спортсменов.

На двух этажах здания представлены различные экстрим-зоны, в том числе эйр-парк, стрит-плаза, бетонный боул и скейт-дом. Помимо них, гости смогут посетить культурные пространства: центр современной музыки, школу диджеинга, скейт-шоп, зал для танцев, галерею, лекторий, кафе, зону для отдыха и раздевалки с душевыми и туалетами. Затем Рустам Минниханов осмотрел уличное пространство экстрим-парка и пообщался с многочисленными посетителями.

Звания «Почетный гражданин Казани» удостоены Марта Мартьянова и Мирфатых Закиев

Мэр Казани Ильсур Метшин внес в книгу почетных граждан города ряд новых имен и названий. Так, она пополнилась именами члена Академии наук РТ, профессора Мирфатыха Закиева и рапиристки, чемпионки Олимпиады в Токио-2020 Марты Мартьяновой и исполняющего обязанности ректора Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма Рафиса Бурганова. Также в нее попали ансамбль танца «Казань», станция скорой медицинской помощи, телекомпания «Эфир» и Государственный симфонический оркестр Татарстана.

Мэр Казани Ильсур Метшин внес в книгу почетных граждан города ряд новых имен, в том числе олимпийскую чемпионку Марту Мартьянову Фото: metshin.ru

«Казань — это прежде всего люди. Именно они создают атмосферу, и в нашем городе она особенная, динамичная, созидательная, национально теплая и удивительно добрая. Мы с трепетом бережем и храним традиции, поддерживаем культуру и национальную идентичность. Большая гордость и ответственность — жить и трудиться в городе, в котором в мире и согласии проживают, уважают и почитают традиции друг друга представители 115 национальностей», — обратился к участникам церемонии награждения Ильсур Метшин.

Он напомнил о ряде знаковых событий этого года: проведении мероприятий Года родных языков и народного единства, открытии воссозданного собора Казанской иконы Божией Матери. Помимо этого, Казань занимает позицию самого благоустроенного и комфортного города, реализуя беспрецедентные программы. Так, в том числе благодаря национальным проектам, здесь совершенствуется логистика движения, поддерживаются темпы строительства и ремонта дорог, обновляется подвижной состав, создаются условия для средств индивидуальной мобильности.

Кремлевская набережная обзавелась своими «Речными воротами»

Рустам Минниханов и Минтимер Шаймиев посетили открывшийся сегодня арт-объект «Речные ворота» на Кремлевской набережной — на обновленном участке от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

Во время экскурсии руководству республики рассказали, что здесь можно не только остаться наедине со своими мыслями, но и послушать аудио-спектакль променад, основанный на документальных историях о горожанах и реке. Причем, спектакль будет транслироваться на трех языках — русском, татарском и английском.

На участке от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум открылась новая набережная Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Аудио-инсталляция «Речные ворота» создавалась совместно с фондом «Живой город» и Национальной библиотекой РТ. Инсталляция представляет собой две стелы, оснащенные аудиодорожкой и подсветкой. Арт-объект располагается на градостроительных осях города, где были исторические связи города и реки.

«Речные ворота» реализуются в рамках Стратегии реки Казанки. Первая очередь включает экстрим-парк «Урам», а также набережные от Кировской дамбы до Кремлевского моста и от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум.

Затем Рустам Минниханов, Минтимер Шаймиев и другие гости посетили второй участок обновленной набережной — от Кремля до Кировской дамбы. Здесь появились удобные пешеходные зоны вдоль воды, зеленый амфитеатр с пространствами для отдыха, установлены скамейки и шезлонги, проведено озеленение.

Третья столица России

В День Татарстана и города Казани Рустам Минниханов обратился к жителям республики и через свой личный аккаунт в социальной сети Instagram. Глава республики опубликовал танцевальное видео ансамбля «Казань», на котором артисты выступают на улицах города, на фоне его достопримечательностей: Кремля, моста Миллениум, Чаши и других.

«„Казан“ бию ансамбле һәм ТНВ телеканалыннан бәйрәм кәефе», — говорится в подписи к видео в Instagram. («Праздничное настроение от танцевального ансамбля „Казань“ и телеканала ТНВ» — прим. Т-и).

Также руководитель республики выложил еще один ролик, посвященный Дню Татарстана. Видео сопровождается поздравлением на русском и татарском языках. «День Республики! Республика көне белән», — подписал ролик Рустам Минниханов.

Видео адресовано жителям республики, рассказывает о ее традициях и культуре, достижениях в сельском хозяйстве, спорте и других сферах.

«...Просторы твои — прекрасная песня, что каждое дело наполняет радостью. Как ветер, несущийся сквозь века, твоя история. В молодости — твоя сила, в мудрости — слава, и одно всегда питает другое. Здесь чтят традиции, но всегда находятся в поиске нового. Процесс — чистое творчество, результат — произведение искусства. Ведь когда земля богата талантами, их голос слышен далеко за ее пределами...», — отмечается в видео.

С праздником Татарстан поздравил Премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Сердечно поздравляю вас с праздником, с Днем Республики Татарстан. Многие столетия в этом красивом и древнем крае в мире и дружбе живут представители самых разных национальностей и вероисповеданий, бережно сохраняется самобытность культур, традиций и языка», — говорится в поздравительной телеграмме.

Председатель Правительства РФ отметил, что Татарстан — это уникальная по красоте природа, великие реки Волга и Кама, национальные парки и заповедники, Вязовские горы и Голубые озера, памятники истории и культуры — древний город Болгар и остров-град Свияжск. Это — родина великих ученых, писателей и поэтов, композиторов и художников.

«Многие столетия в этом красивом и древнем крае в мире и дружбе живут представители самых разных национальностей и вероисповеданий», – говорится в поздравлении Михаила Мишустина Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Михаил Мишустин подчеркнул, что сегодня Татарстан является не только крупнейшим промышленным центром, но и лидером по развитию информационных технологий: «Здесь сосредоточено множество IT-парков, создан инновационный город — Иннополис. В республике многое делается для привлечения инвестиций в экономику, развития малого и среднего бизнеса, реализуются крупные проекты в агропромышленном и строительном комплексах. Главное — ведется активная работа по развитию туризма».

С Днем республики татарстанцев поздравила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Поздравительный адрес направлен Президенту РТ Рустаму Минниханову и Председателю Государственного Совета РТ Фариду Мухаметшину.

«Жители Татарстана бережно хранят традиции и культуру республики, а Казань — «жемчужина региона» — по праву называется третьей столицей России» Фото: © Султан Исхаков / ИА «Татар-информ»

Матвиенко подчеркнула, что жители Татарстана бережно хранят традиции и культуру республики, а Казань — «жемчужина региона» — по праву называется третьей столицей России. Это крупнейший производственный, научно-образовательный, духовный и спортивный центр страны.

«Сегодня, являясь одним из наиболее развитых во всех отношениях субъектов Российской Федерации, Татарстан уверенно движется по пути позитивных преобразований в экономике и социальной сфере, неуклонно наращивает инвестиционный и инновационный потенциал», — отметила председатель Совфеда.