В Казани запустили сервис аренды электросамокатов через «ВКонтакте»

В Казани запустили сервис аренды электросамокатов «Прокат ВКонтакте», сообщает пресс-служба социальной сети.

Через новый сервис пользователи смогут арендовать электросамокаты в городе, а также оплачивать поездки в соцсети. «Прокат ВКонтакте» можно найти во вкладке «Сервисы» в суперприложении VK.

Оплачивать поездки можно внутри приложения с помощью VK Pay. Сервис также позволяет забронировать самокат заранее.

Парковки самокатов можно будет найти по всему городу.

Цена на поездки складывается из стоимости активации для конкретной модели самоката и поминутного тарифа. Узнать его можно в приложении, нажав на значок самоката. Чтобы начать поездку, нужно выбрать подходящий самокат на карте приложения, отсканировать QR-код и активировать самокат.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что власти Казани готовят законопроект о самокатах для всего Татарстана.