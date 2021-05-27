Власти Казани готовят законопроект о самокатах для всего Татарстана

Разрабатываемые властями Казани правила использования электросамокатов будут утверждены на общетатарстанском уровне. О разработке республиканского законопроекта рассказал замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров во время прямого эфира в соцсети Instagram.

По словам чиновника, на сегодняшний день в Казани число уникальных пользователей, зарегистрировавших учетные записи в сервисах проката электросамокатов, превысило 120 тыс. человек. С начала сезона любителями самокатов совершено около полумиллиона арендных сессий.

«Но есть люди, которые направляют нам множество жалоб, нареканий и обращений по поводу того, что этот сервис доставляет им неудобства. Действительно, не всегда люди, которые пользуются самокатами, ведут себя корректно», — констатировал замруководителя исполкома.

В частности, зафиксированы наезды на пешеходов, а также столкновения с автомобилями. Разрабатываемые в Казани правила призваны исключить негативные последствия использования самокатов.

«К сожалению, это тот самый случай, когда технический прогресс опередил нормативное регулирование, — подчеркнул спикер. — Пока лишь на стадии разработки и утверждения в Государственной Думе находится закон о так называемых симах. На федеральном уровне правил, регулирующих эту тему, еще нет».

При этом на данный момент в Казани уже урегулирован вопрос ограничения скорости движения самокатов. В городе появились зоны, в пределах которых самокаты не могут развивать скорость более 10 км/ч. Также есть зоны с ограничением скорости в 15 км/ч. Планируется запретить оставлять самокаты где попало на улице. Брошенные средства передвижения создают помехи пешеходам и другим участникам движения.

«Еще мы договорились о том, чтобы компании-прокатчики увеличили количество персонала, который практически в круглосуточном режиме обходит эти станции, собирает и поправляет выброшенные средства передвижения, наводит порядок. Если в начале сезона число таких сотрудников составляло 25 человек, то сейчас их работает более 150», — заверил Шакиров.

Много нареканий вызывает то, что самокатами пользуются дети. Предполагается, что и эта проблема будет решена. Определять несовершеннолетних водителей будут по весу.

«Условно, если установить градацию в 30 килограммов, то самокат будет показывать в онлайне, что его пытается использовать человек с меньшим весом. Практически со стопроцентной вероятностью он будет являться ребенком. Такие арендные сессии будут прекращаться, а водителей исключат из числа пользователей и начнут штрафовать», — объяснил представитель исполкома.

Помимо прочего, будет усилена система авторизации и заведения аккаунтов для доступа к услугам проката самокатов.