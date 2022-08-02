В Казани запускают движение по временной объездной дороге на улице Фучика

В Казани изменится схема движения автомобильного транспорта по улице Фучика на месте реконструкции действующего моста на пересечении с Вознесенским трактом. Сегодня ночью на участке от ул.Минской до ул.Закиева откроется движение по временной объездной дороге.

Введенный ранее левый поворот с проспекта Победы на улицу Минскую отменяется, сообщает пресс-служба городской мэрии. Временный проезд имеет четыре полосы движения в оба направления, а также широкий тротуар.

Напомним, часть улицы Фучика закрыли для движения транспорта из-за реконструкции моста при строительстве Вознесенского тракта. Временную дорогу планировалось открыть 4 августа, однако ее подготовка завершилась раньше установленного срока.