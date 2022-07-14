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Ру Тат
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Транспорт
14 июля 2022  10:34

Улица Фучика в Казани на 20 дней будет закрыта для движения личного транспорта

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С завтрашнего дня, 15 июля, в Казани будет закрыта для движения личного транспорта часть ул.Фучика. Ограничение продлится 20 дней и коснется отрезка от ул.Минской до ул.Закиева. На участке будет вестись строительство временной объездной дороги в связи с реконструкцией моста по ул.Фучика при строительстве Вознесенского тракта. 

Как сообщили сегодня журналистам представители городской администрации, ограничение продлится до 4 августа, после чего будет открыто движение по временной дороге.

Автовладельцы смогут объезжать перекрытый участок через пр.Победы. Для их удобства при движении по пр.Победы от ул.Сахарова будет временно разрешен поворот налево на ул.Минская. 

В администрации отметили, что ограничения не затронут общественный транспорт, для него будет оставлено по одной полосе в каждую сторону. Для пешеходов будет сохранен проход по тротуару по существующему мосту.

#Вознесенский тракт #ограничение движения #закрытие движения
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