В Казани заочно арестовали иноагента-блогера Руслана Айсина*

Руслан Айсин

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Советский суд Казани заочно арестовал иноагента-блогера и политолога Руслана Айсина*. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится на сайте.

В марте 2023 года Минюст включил блогера из Татарстана Руслана Айсина* в список иноагентов. Как указано на сайте министерства, Айсин* распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.

В конце июля 2024 года стало известно, что МВД России объявило Айсина* в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. Однако статья, по которой разыскивается блогер, не указывается.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.