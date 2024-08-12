news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Происшествия 12 августа 2024 14:37

В Казани заочно арестовали иноагента-блогера Руслана Айсина*

Скопировать ссылку
В Казани заочно арестовали иноагента-блогера Руслана Айсина*
Руслан Айсин
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Советский суд Казани заочно арестовал иноагента-блогера и политолога Руслана Айсина*. Информация об этом размещена на сайте суда.

«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится на сайте.

В марте 2023 года Минюст включил блогера из Татарстана Руслана Айсина* в список иноагентов. Как указано на сайте министерства, Айсин* распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.

В конце июля 2024 года стало известно, что МВД России объявило Айсина* в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. Однако статья, по которой разыскивается блогер, не указывается.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.

#суд #иноагент
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400