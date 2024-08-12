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В Казани заочно арестовали иноагента-блогера Руслана Айсина*
Советский суд Казани заочно арестовал иноагента-блогера и политолога Руслана Айсина*. Информация об этом размещена на сайте суда.
«Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворено», – говорится на сайте.
В марте 2023 года Минюст включил блогера из Татарстана Руслана Айсина* в список иноагентов. Как указано на сайте министерства, Айсин* распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.
В конце июля 2024 года стало известно, что МВД России объявило Айсина* в розыск. «Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. Однако статья, по которой разыскивается блогер, не указывается.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
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