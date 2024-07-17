МВД объявило в розыск иноагента-блогера Руслана Айсина*

МВД России объявило в розыск иноагента-блогера Руслана Айсина*, соответствующий документ опубликован в базе розыска МВД.

«Разыскивается по статье УК», — говорится в карточке. Однако статья, по которой разыскивается блогер, не указывается.

В марте 2023 года Минюст включил блогера из Татарстана Руслана Айсина* в список иноагентов. Как указано на сайте министерства, Айсин* распространял через иностранные издания недостоверную информацию о принимаемых государственными органами Российской Федерации решениях и проводимой ими политике, а также высказывался против специальной военной операции на Украине.

*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.