В Казани закупят четыре робота для уборки улиц за 13,1 млн рублей

Фото: metshin.ru

В Казани объявили закупки четырех гусеничных роботов для уборки городских территорий. Общая стоимость техники составит 13,1 млн рублей. Машины оснастят оборудованием для подметания, уборки снега и ухода за зелеными насаждениями.

Два робота приобретет МУП «Городское благоустройство». На одну машину с мульчером и снегоуборочным отвалом предприятие выделит 2,6 млн рублей. Еще один робот стоимостью 4 млн рублей получит подметальную щетку с системой орошения, снегоуборочный отвал, шнекоротор и мульчер. Управлять техникой можно будет дистанционно или непосредственно с места оператора.

Еще две машины планирует приобрести ДРЭУ Кировского района Казани. Предприятие намерено закупить робота «Веном Саранча» за 2,5 млн рублей и «Веном Вектор» за 3,9 млн рублей. Первый оборудуют мульчером и шнекоротором, второй – подметальной щеткой и снегоуборочным отвалом.

Согласно условиям закупки, техника сможет развивать скорость до 5 км/ч и работать при температуре до минус 30 градусов.

Ранее замруководителя исполкома Казани Искандер Гиниятуллин сообщил, что управляющие компании города закупили 28 автономных роботов-уборщиков «Пегас». По его словам, одна такая машина при правильной эксплуатации способна заменить до десяти дворников. На тот момент дефицит работников по уборке придомовых территорий в Казани составлял 877 человек.