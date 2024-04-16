В Казани зафиксировано самое большое по республике число ДТП с детьми. Об этом следует из данных статистики Госавтоинспекции Татарстана.

По данным ведомства, в республике произошло 92 ДТП, в которых двое детей погибли, еще 99 получили травмы. Из них 50 ДТП произошло в столице Татарстана.

«В четырех ДТП дети пострадали по собственной неосторожности. Основная причина - игнорирование требований сигналов светофора», – указали в Госавтоинспекции.

В минувшее воскресенье в Казани 25-летний водитель автомобиля Volkswagen совершил наезд на 11-летнего пешехода, который переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора. Ребенок получил травмы.

Автоинспекторы призывают родителей крепко держать детей за руку при переходе дороги, обеспечить наличие на одежде и аксессуарах детей световозвращателей.

«Уберечь ребенка от беды на дорогах – долг взрослых», – напомнили в ведомстве.