В Казани водитель иномарки сбил 11-летнего школьника и скрылся с места ДТП

Накануне в 19.45 напротив дома №16 по улице Октябрьская водитель Volkswagen Polo сбил пешехода, после чего скрылся с места происшествия.

Как сообщают в городской Госавтоинспекции, 11-летний пешеход перебегал дорогу на красный сигнал светофора. В результате ДТП медики осмотрели ребенка дома, в медицинское учреждение не доставляли.

Позднее автоинспекторам удалось задержать водителя легкового авто. Вину в происшедшем признал в полном объеме, привлечен к административной ответственности. За оставление места ДТП мужчине грозит лишение права до 1,5 года либо арест сроком на 15 суток.