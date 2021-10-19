В Казани задумались, где взять деньги на ремонт сетей водоснабжения

Фото: Михаил Захаров

Сегодня казанский «Водоканал» обслуживает более 3 тыс. километров сетей. Из них 70% — ветхие и аварийные, их срок эксплуатации истек более десяти лет назад. В 2021 году только на сетях хозяйственно-бытовой канализации произошло 55 провалов, рассказал журналистам прямо у места одной из аварий на пересечении проспекта Амирхана и улицы Чистопольская генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Фото: © Михаил Захаров

«На сетях водопровода — аналогичная ситуация, с начала года было устранено более 900 аварий, ежедневно в аварийно-диспетчерскую службу поступает в среднем по 100 заявок. Причина — в недостатке денежных средств. Нас никакой бюджет не финансирует. Все средства получаем от потребителей по установленным государством тарифам. На будущий год по ним предусмотрено 260 млн рублей, а по нормативу на капитальный и текущий ремонт сетей должны привлекать не менее 2 млрд рублей», — привел данные о доходах и расходах руководитель предприятия.

Сегодня общий недоремонт инженерной инфраструктуры холодного водоснабжения и водоотведения Казани составляет 65,6 млрд рублей, из них, согласно имеющимся оценкам, 40 млрд рублей потребуется на замену сетей.

Фото: © Михаил Захаров

Износ городских сетей водоснабжения привел за последние одиннадцать лет к более чем 14 тыс. аварийных ситуаций. Совсем недавно, 6 октября 2021 года, образовался провал самотечного канализационного коллектора (по документам — 3-го Северного коллектора) на пересечении проспекта Амирхана и улицы Чистопольская. На разных участках этого коллектора в этом году уже произошло 19 провалов.

«На днях мы делали телесъемку 3-го Северного коллектора, у него верхний слой полностью отсутствует, поэтому на протяжении 600 метров в пешеходной, зеленой и проезжей зоне установим жесткое ограждение, чтобы предотвратить несчастные случаи. Капитальный ремонт данного коллектора разделили на два этапа. Первый потребует 2 млрд рублей, второй — 4,6 млрд. Но источник финансирования еще не определен, поэтому о сроках речи нет», — подчеркнул Андрей Егоров.

Фото: © Михаил Захаров

По этой причине сегодня здесь ведется текущий ремонт, который нацелен лишь на латание дыр. И таких магистральных коллекторов диаметром более 800 мм, которые требуют серьезного ремонта, в Казани насчитывается одиннадцать. К примеру, на прошлой неделе был еще один провал — уже на 2-м Северном коллекторе. Он имеет изношенность практически 100%, работы по устранению аварии сейчас завершаются. Но это был уже третий провал за текущий год и 57-й — за последние десять лет.

«Для комплексного решения проблемы нам нужно устойчивое финансирование. Без помощи государства в данном вопросе нам не обойтись», — констатировал директор казанского МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Фото: © Михаил Захаров

Накануне проблема износа коммунальных сетей и возможные пути ее решения обсуждались на деловом понедельнике в мэрии Казани, о чем сообщало ИА «Татар-информ».