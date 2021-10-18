Ильсур Метшин: «У Казани не должно остаться окраин, везде должен быть столичный уровень»

Вопросы благоустройства, очистки города от автохлама и незаконных ларьков стали ключевыми на прошедшем в казанской мэрии деловом понедельнике. Другими важными темами совещания стали износ коммунальных сетей и меры борьбы с распространением коронавируса. Подробности – в обзоре ИА «Татар-информ».

Мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение до 1 ноября составить список незаконных ларьков, сараев и гаражей во дворах города, чтобы избавить столицу Татарстана от незаконных построек

Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Борьба с Covid-19: «Руководители организаций несут персональную ответственность»

Остановить волну распространения коронавируса поможет вакцинация и неукоснительное соблюдение всех ограничений, предписанных Роспотребнадзором. За соблюдение данных мер руководители организаций несут персональную ответственность, подчеркнул на совещании мэр Казани Ильсур Метшин.

Он отметил, что, по данным Роспотребнадзора, число заражений за прошедшую неделю выросло на 37%.

«Эта цифра должна остудить все горячие головы. К сожалению, есть достаточное количество казанцев, которые перестали воспринимать ситуацию с эпидемией коронавируса как тревожную и живут, подвергая опасности себя и близких», — отметил Метшин.

«К сожалению, есть достаточное количество казанцев, которые перестали воспринимать ситуацию с эпидемией коронавируса как тревожную и живут, подвергая опасности себя и близких» Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что потеря бдительности частью населения неизбежно привела к скачку заболеваемости. Для того чтобы остановить новую волну, нужно адаптироваться к соблюдению необходимых ограничений.

«Это нужно делать в транспорте, на учебе, на работе, в предприятиях общепита и торговли — повсеместно. Руководители этих заведений должны нести персональную ответственность за ситуацию на своих объектах», — заключил Ильсур Метшин.

Он добавил, что рост показателя вакцинации за прошедшую неделю говорит о здравомыслии большинства горожан. Это дает надежду на достижение коллективного иммунитета уже в ближайшие месяцы, резюмировал мэр Казани.

Об износе коммунальных сетей: «Запас прочности советского наследия исчерпан»

Еще одной темой совещания стало состояние коммунального хозяйства Казани. Ситуация с износом инженерных сетей татарстанской столицы требует повышенного внимания, считает Ильсур Метшин.

На аппаратном совещании выступил генеральный директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров. Он отметил, что предприятие обслуживает более 3 тыс. километров сетей, из них 70% находятся в ветхом состоянии.

«Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра растет на 2-3%, поскольку сети были проложены в 50-70-х годах прошлого века», — сообщил Егоров.

Андрей Егоров: «Протяженность сетей, отслуживших нормативный срок, составляет 1,7 тыс. километров. Ежегодно эта цифра растет на 2-3%» Фото: kzn.ru

По его словам, капремонт магистральных сетей, созданных еще в советское время, комплексно не проводился — в то время перед городом стояли иные задачи: шла программа расселения ветхого жилья, строились новые микрорайоны.

«Сейчас запас прочности советского наследия исчерпан», — резюмировал докладчик.

По словам Ильсура Метшина, вопрос износа коммунальных сетей находится на повестке не первый год и касается большинства городов страны.

«Это проблема всех городов, она касается любого города вне зависимости от числа населения — 10 тысяч, 100 тысяч, миллион. Но федеральный центр пошел навстречу, и городам с численностью до 500 тыс. жителей предлагается целевая программа. Миллионные города остались с этой проблемой один на один», — посетовал Метшин.

При этом он добавил, что развивать город невозможно без создания все новых коммунальных сетей, которые являются «кровеносными сосудами» мегаполиса.

«Количество аварий — это 14 тыс. порывов, провалы — говорит само за себя», — обратил внимание Метшин.

Он выразил надежду, что широкое освещение данной проблемы через СМИ позволит донести проблему до федерального центра. Одним из источников ее финансирования может стать справедливая плата за подключение жилья к водным сетям.

«В 2014 году было принято решение, направленное на снижение цены квадратного метра жилья. Казалось бы, верное решение. Но на сегодняшний день квадратный метр перевалил за 100 тысяч рублей, стоимость подключения в нем заложена 500 рублей. А недополучили из-за этого решения 12 млрд рублей», — пояснил казанский градоначальник.

Он призвал мобилизовать все ресурсы для решения сложившейся ситуации.

По словам Ильсура Метшина, вопрос износа коммунальных сетей находится на повестке не первый год и касается большинства городов страны Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«И с учетом того, что Президент Татарстана возглавляет группу Госсовета России по ЖКХ и строительству, нужно добиться возвращения справедливого тарифа на подключение к водоканалам страны. Это вопрос, без которого мы не сможем вернуть городской водоканал к нормальному функционированию», — резюмировал Ильсур Метшин.

Про борьбу с рухлядью во дворах: «Все это должно остаться во „вчера“»

В татарстанской столице продолжается активная работа по демонтажу и уничтожению незаконных торговых объектов. С 2018 по 2021 год городские власти через суд признали бесхозными 651 такой объект, более полутысячи из них уже утилизированы. Об этом сообщил глава Комитета потребительского рынка Казани Руслан Фазылянов.

Он отметил, что Казань является одним из немногих городов страны со значительным опытом по внесудебному порядку демонтажа незаконных нестационарных торговых объектов. Поэтому порядок этой работы является одним из самых оптимизированных в рамках существующего федерального законодательства.

«Данная работа начата с 2018 года. По состоянию на сегодняшний день, 651 объект признан бесхозным, из них 510 объектов уже утилизированы и планируется к утилизации еще 141 объект», — рассказал Фазылянов.

Он добавил, что в конце 2020 года произошли изменения в порядке демонтажа. Они позволили также демонтировать незаконные автолавки и автофургоны, с которых велась торговля.

«С декабря 2020 года демонтирована 91 автолавка», — заключил докладчик.

В Казани уже не первый год идет борьба с незаконными торговыми объектами, а также с бесхозными гаражами и автохламом Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В свою очередь мэр Казани Ильсур Метшин дал поручение до 1 ноября составить список незаконных ларьков, сараев и гаражей во дворах города, чтобы избавить столицу Татарстана от незаконных построек. Мэр напомнил, что в Казани уже не первый год идет борьба с незаконными торговыми объектами, а также с бесхозными гаражами и автохламом. Все перечисленное портит визуальное и культурное восприятие республиканской столицы как со стороны гостей города, так и самих казанцев.

«Мы должны объединить усилия и поддержать тех предпринимателей, которые работают в рамках законодательства», — отметил Метшин, говоря о борьбе с незаконными торговыми точками.

«Что касается гаражей и ржавых машин, жители сами увидели, во имя чего это делается. У Казани не должно быть окраин, везде должен быть столичный уровень. Все это должно остаться во “вчера”», — подчеркнул Ильсур Метшин.

Он поручил главам районов до 1 ноября проверить свои территории на наличие автохлама и незаконных построек и определить график ликвидации этих объектов.

«Это рассадник крыс, антисанитарии. В этом направлении мы прошли очень большой путь. В нашу бытность этот вопрос должен быть решен», — резюмировал казанский градоначальник, обращаясь к участникам совещания.