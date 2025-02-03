В Казани задержан подозреваемый в нападении на 17-летнюю девушку

В Казани полицейские задержали 31-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 17-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба УМВД Казани.

«Татар-информ» рассказывал, что 31 января в вечернее время в Кировском районе неизвестный напал на девушку. Он несколько раз ударил ее по голове и пытался душить, но испугавшись очевидцев, скрылся с места происшествия.

«В ходе проведения необходимых оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Казани в кратчайшие сроки задержали нападавшего. Им оказался 31-летний житель одной из стран ближнего зарубежья. Свою вину он признал полностью», – сообщили в ведомстве.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Побои». Фигурант допрошен в качестве подозреваемого.