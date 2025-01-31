В Кировском районе Казани мужчина напал на девушку-подростка, избил ее и убежал

В полицию поступило сообщение о том, что вечером в Кировском районе Казани, в районе Ягодной слободы, мужчина напал на девушку-подростка.

Как сообщили «Татар-информу» в УМВД России по Казани, он несколько раз ударил ее по голове и пытался душить, но, испугавшись очевидцев, убежал.

Сейчас прокуратура Татарстана проводит проверку, по результатам которой будет принято решение. Ведутся поиски и установление личности мужчины.