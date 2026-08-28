В Казани задержали водителя, не уступившего дорогу скорой помощи
Водитель не уступил дорогу скорой помощи
Водителя автомобиля Citroën, отказавшегося пропустить автомобиль скорой помощи в Казани, задержали полицейские. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
Проступок мужчины попал на видео. Инцидент произошел на перекрестке улиц Копылова и Тэцевской 27 августа утром. Правоохранители установили личность и задержали нарушителя. Им оказался 50-летний уроженец Воронежской области.
В отношении нарушителя составили соответствующий административный протокол. Вину водитель признал полностью.