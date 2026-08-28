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Происшествия 28 августа 2026 15:54

В Казани задержали водителя, не уступившего дорогу скорой помощи

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В Казани задержали водителя, не уступившего дорогу скорой помощи
Водитель не уступил дорогу скорой помощи
Фото-скриншот видеоматериалов, опубликованных на канале ГАИ Казани в МАКС

Водителя автомобиля Citroën, отказавшегося пропустить автомобиль скорой помощи в Казани, задержали полицейские. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

Проступок мужчины попал на видео. Инцидент произошел на перекрестке улиц Копылова и Тэцевской 27 августа утром. Правоохранители установили личность и задержали нарушителя. Им оказался 50-летний уроженец Воронежской области.

В отношении нарушителя составили соответствующий административный протокол. Вину водитель признал полностью.

#не уступил дорогу #скорая медицинская помощь #госавтоинспекции казани
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