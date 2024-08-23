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Новости Татарстана и Казани
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В Казани задержали мужчину, который с приятелями избил девушку
В Казани полицейские задержали одного из парней, которые жестоко избили девушку на улице Фатиха Карима. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.
30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции «Вишневский». В отношении него составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Еще двоих злоумышленников ищут.
В минувшую среду мы рассказывали, что на улице Фатыха Карима трое неизвестных избили девушку. Как сообщалось в соцсетях, один из них бил девушку по голове, другой таскал за волосы, а третий пинал.
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