В Казани задержали мужчину, который с приятелями избил девушку

В Казани полицейские задержали одного из парней, которые жестоко избили девушку на улице Фатиха Карима. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе УМВД Казани.

30-летнего мужчину задержали и доставили в отдел полиции «Вишневский». В отношении него составлен протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Еще двоих злоумышленников ищут.

В минувшую среду мы рассказывали, что на улице Фатыха Карима трое неизвестных избили девушку. Как сообщалось в соцсетях, один из них бил девушку по голове, другой таскал за волосы, а третий пинал.