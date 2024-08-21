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В Казани полицейские ищут троих мужчин, которые избили девушку на улице
Сегодня в местных телеграм-каналах появились сообщения о том, что в Казани на улице Фатыха Карима трое неизвестных избили девушку. Отмечается, что один из них бил девушку по голове, другой таскал за волосы, а третий пинал.
Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе УМВД Казани, полицейские устанавливают личности участников конфликта. По данному факту проводится проверка.
«В настоящее время в отделе полиции “Вишневский” по данному факту проводится проверка, изучаются видеозаписи, устанавливаются личности участников конфликта. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщили в ведомстве.
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