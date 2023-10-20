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Руc Тат
Происшествия 20 октября 2023 18:05

В Казани задержали 19-летнего водителя, который насмерть сбил мужчину и скрылся

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В Казани автоинспекторы установили и задержали водителя, который насмерть сбил мужчину в поселке Салмачи, сообщили в городской Госавтоинспекции.

Напомним, накануне днем машина сбила 45-летнего мужчину, который пытался перейти дорогу вне пешеходного перехода. Водитель уехал, а мужчина от полученных травм погиб.

Фото: © Госавтоинспекция Казани

По характерным повреждениям автоинспекторы с помощью приборов автоматической фиксации нарушений ПДД установили автомобиль «Лада». Управлявший им 19-летний парень задержан. В содеянном молодой человек сознался.

#смертельное дтп
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