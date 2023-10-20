Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Салмачах водитель насмерть сбил 45-летнего мужчину и скрылся
Накануне ночью в поселке Салмачи произошла смертельная авария.
Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, напротив дома по улице Григорьева легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого водитель автомобиля скрылся с места аварии.
Как рассказали в ведомстве, 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.
Позднее водителя нашли, им оказался 19-летний молодой человек. Устанавливаются обстоятельства происшествия.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников