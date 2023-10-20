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Руc Тат
Происшествия 20 октября 2023 11:03

В Салмачах водитель насмерть сбил 45-летнего мужчину и скрылся

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Накануне ночью в поселке Салмачи произошла смертельная авария.

Как сообщают в Госавтоинспекции Казани, напротив дома по улице Григорьева легковушка сбила мужчину, который переходил дорогу в неположенном месте. После этого водитель автомобиля скрылся с места аварии.

Как рассказали в ведомстве, 45-летний пешеход от полученных травм скончался на месте.

Позднее водителя нашли, им оказался 19-летний молодой человек. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

#насмерть сбили мужчину #Салмачи
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