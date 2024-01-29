В Казани за весь январь выпало 175% от месячной нормы осадков

В Казани за две недели – с 17 по 28 января – выпало свыше 122% от месячной нормы осадков. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Игорь Куляжев.

«По данным Гидрометцентра, с 17 января по сегодняшний день в Казани выпало 57 мм осадков, или 122% от месячной нормы», – уточнил спикер.

Он также отметил, что за весь январь в столице Татарстана выпало 80,7 мм, или 175% от нормы. К уборке привлечено 1,1 тыс. единиц техники, в том числе 600 единиц привлеченной.

Напомним, что сегодня в республике вновь ожидаются небольшие осадки.