В Казани за полдня сотрудники ГАИ поймали пять нарушителей правил перевозки детей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госавтоинспекция Казани сообщает, что к 12.30 сегодняшнего дня за нарушение правил перевозки детей привлекли пять водителей.

Всего за два дня выявлено 10 нарушений:

9 января — 7 водителей;

10 января — 3 водителя.

Инспекторы напоминают: детские удерживающие устройства обязательны для безопасности детей-пассажиров.

«Татар-информ» также рассказывал, что в России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресла. Максимальный штраф для водителей увеличен до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции теперь составляют от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдельно уточняется, что для самозанятых водителей такси штраф приравнивается к уровню для должностных лиц и составляет 50 тыс. рублей.