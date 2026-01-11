news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 11 января 2026 12:46

В Казани за полдня сотрудники ГАИ поймали пять нарушителей правил перевозки детей

Читайте нас в
Телеграм
В Казани за полдня сотрудники ГАИ поймали пять нарушителей правил перевозки детей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Госавтоинспекция Казани сообщает, что к 12.30 сегодняшнего дня за нарушение правил перевозки детей привлекли пять водителей.

Всего за два дня выявлено 10 нарушений:

  • 9 января — 7 водителей;
  • 10 января — 3 водителя.

Инспекторы напоминают: детские удерживающие устройства обязательны для безопасности детей-пассажиров.

«Татар-информ» также рассказывал, что в России с 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресла. Максимальный штраф для водителей увеличен до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции теперь составляют от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдельно уточняется, что для самозанятых водителей такси штраф приравнивается к уровню для должностных лиц и составляет 50 тыс. рублей.

#госавтоинспекция казани #безопасность детей #водители
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

Валютный прогноз на 2026 год: что будет с курсами доллара и евро – мнения экспертов

10 января 2026
В Татарстане в этом году откроют агротехклассы в 35 школах

В Татарстане в этом году откроют агротехклассы в 35 школах

10 января 2026