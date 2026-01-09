В России в два раза выросли штрафы за перевозку детей без автокресла

Фото: Госавтоинспекция Казани

В России 9 января выросли штрафы за перевозку детей без автокресла. Соответствующий закон ранее подписал Президент России Владимир Путин.

Поправки внесены в часть 3 статьи 12.23 КоАП. Максимальный штраф для водителей увеличен до 5 тыс. рублей. Для должностных лиц санкции теперь составляют от 25 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Отдельно уточняется, что для самозанятых водителей такси штраф приравнивается к уровню для должностных лиц и составляет 50 тыс. рублей.

Инициатива об ужесточении наказания была внесена в Госдуму в марте. До вступления поправок в силу штрафы составляли 3 тыс. рублей для водителей, 25 тыс. рублей для должностных лиц и 100 тыс. рублей для юридических лиц.