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В Казани за первый день работы пунктов вакцинации у метро от гриппа привили 858 человек
Как сообщили «Татар-информу» в Управлении здравоохранения Казани, за первый день работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа у станций метро было привито 858 человек.
Наибольшее количество желающих сделать прививку наблюдалось у станции метро «Дубравная», где вакцинацию прошел 171 человек. На втором месте – станция «Проспект Победы» (161 человек), на третьем – «Козья Слобода» (156 человек).
Напомним, что мобильные пункты вакцинации работают у шести станций метро Казани: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Прививку могут сделать все совершеннолетние жители Республики Татарстан при предъявлении паспорта. Пункты работают ежедневно с 8:00 до 19:00, включая выходные и праздничные дни.
С 27 августа в мобильных пунктах также стала доступна вакцинация против пневмококковой инфекции для жителей Казани старше 60 лет.
Медики напоминают, что вакцинация – это эффективный способ защитить себя от гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемиологическом сезоне.
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