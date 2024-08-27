В Казани за первый день работы пунктов вакцинации у метро от гриппа привили 858 человек

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Как сообщили «Татар-информу» в Управлении здравоохранения Казани, за первый день работы мобильных пунктов вакцинации против гриппа у станций метро было привито 858 человек.

Наибольшее количество желающих сделать прививку наблюдалось у станции метро «Дубравная», где вакцинацию прошел 171 человек. На втором месте – станция «Проспект Победы» (161 человек), на третьем – «Козья Слобода» (156 человек).

Напомним, что мобильные пункты вакцинации работают у шести станций метро Казани: «Авиастроительная», «Яшьлек», «Козья Слобода», «Площадь Тукая», «Проспект Победы» и «Дубравная». Прививку могут сделать все совершеннолетние жители Республики Татарстан при предъявлении паспорта. Пункты работают ежедневно с 8:00 до 19:00, включая выходные и праздничные дни.

С 27 августа в мобильных пунктах также стала доступна вакцинация против пневмококковой инфекции для жителей Казани старше 60 лет.

Медики напоминают, что вакцинация – это эффективный способ защитить себя от гриппа и его осложнений в предстоящем эпидемиологическом сезоне.