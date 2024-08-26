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Общество 26 августа 2024 08:51

В Казани у станций метро заработали пункты вакцинации от гриппа

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Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

В Казани у станций метро заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.

Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сделать прививку от гриппа можно у шести станций: «Авиастроительной», «Яшьлек», «Козьей Слободы», «Площади Тукая», «Проспекта Победы» и «Дубравной». Привиться можно ежедневно с 8.00 до 19.00, даже в праздники и выходные.

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

Прививку в этих пунктах вакцинации могут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной «Совигрипп».

Фото: © Мария Сушкова / «Татар-информ»

#вакцинация от гриппа
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