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В Казани у станций метро заработали пункты вакцинации от гриппа
В Казани у станций метро заработали мобильные пункты вакцинации от гриппа.
Ранее «Татар-информ» рассказывал, что сделать прививку от гриппа можно у шести станций: «Авиастроительной», «Яшьлек», «Козьей Слободы», «Площади Тукая», «Проспекта Победы» и «Дубравной». Привиться можно ежедневно с 8.00 до 19.00, даже в праздники и выходные.
Прививку в этих пунктах вакцинации могут сделать взрослые от 18 лет при предъявлении паспорта. Прививать медики будут отечественной вакциной «Совигрипп».
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