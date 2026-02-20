В Казани за обрушение кровли дома на Беломорской УК оштрафовали на 250 тысяч

В Казани завершили проверку после обрушения кровли в доме № 71А на Беломорской улице. Управляющую компанию «УК ЖКХ Московского района» признали виновной и оштрафовали на 250 тысяч рублей.

Жилинспекция РТ установила, что дом содержали ненадлежащим образом. По нормам, слой снега на крыше не должен превышать 30 сантиметров, однако кровлю не очищали, что и привело к обрушению.

Фото: Жилинспекция РТ

Ситуация оказалась не единственной. Сейчас проверяют похожий случай – обрушение кровли в доме № 33 на Шамиля Усманова. В Жилинспекции РТ отмечают, что такие происшествия указывают на системную проблему.

За последние две недели в ведомство поступило 240 обращений от жителей. Управляющим компаниям вынесли 47 предостережений, составили 14 протоколов и возбудили 22 административных дела. Проверки продолжаются.