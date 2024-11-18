В Казани за неделю родились 416 детей

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В Казани на прошлой неделе родились 186 мальчиков и 230 девочек. Об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Чаще всего казанцы давали своим детям имена Самир, Тимур, Адель, Камиль, Эмир, Эмин, Марк, Богдан, Самат, Михаил, Рамир, Радмир, Эмирхан, София, Асель, Мария, Ева, Айлин, Милана, Раяна, Зифа, Рамина, Валерия, Василиса и Камилла.

Наиболее редкими стали имена Лик, Саффрон, Асиль, Аверон, Ариф, Айтуган, Денислам, Ролан, Яков, Ильнат, Газиз, Ильяна, Рафаэлла, Сияна, Веста, Айзиза, Алмина, Ассель, Таира, Эмма и Анель.

Также за указанный период в столице РТ в брак вступили 169 пар.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рассказала, как в России повысить рождаемость. По ее мнению, это можно сделать при помощи стимулирующих мер поддержки семей с детьми.