news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Общество 18 ноября 2024 12:29

В Казани за неделю родились 416 детей

Скопировать ссылку
В Казани за неделю родились 416 детей
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В Казани на прошлой неделе родились 186 мальчиков и 230 девочек. Об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Чаще всего казанцы давали своим детям имена Самир, Тимур, Адель, Камиль, Эмир, Эмин, Марк, Богдан, Самат, Михаил, Рамир, Радмир, Эмирхан, София, Асель, Мария, Ева, Айлин, Милана, Раяна, Зифа, Рамина, Валерия, Василиса и Камилла.

Наиболее редкими стали имена Лик, Саффрон, Асиль, Аверон, Ариф, Айтуган, Денислам, Ролан, Яков, Ильнат, Газиз, Ильяна, Рафаэлла, Сияна, Веста, Айзиза, Алмина, Ассель, Таира, Эмма и Анель.

Также за указанный период в столице РТ в брак вступили 169 пар.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец рассказала, как в России повысить рождаемость. По ее мнению, это можно сделать при помощи стимулирующих мер поддержки семей с детьми.

#рождаемость #демография #Казань #Управление ЗАГС Казани
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100