В Казани за неделю подешевел бензин

Госстатистика по Татарстану отчиталась о средних потребительских ценах на автомобильный бензин и дизельное топливо по Казани на 11 октября 2021 года.



За обозреваемую неделю – с 4 по 11 октября – подешевели все марки бензина. Литр АИ-92 стал доступнее на 6 копеек, его литр теперь стоит 44,76 рубля. Снизилась за семь дней и цена одного литра марки АИ-95 – с 48,19 до 48,14 рубля.

Больше всего подверглась корректировке стоимость бензин марки АИ-98 и выше – она упала на 10 копеек: 4 октября его литр стоил 56,91 рубля, неделю спустя – 56,81.

Согласно данным, неизменной осталась только стоимость дизельного топлива, его литр стоит, как и прежде, 48,68 рубля.

Снижение цен на топливо последовало за его ростом в начале октября.