В Казани снова выросли цены на бензин

Бензин всех марок и дизельное топливо подорожали в Казани за предшествующую неделю. Об этом свидетельствуют данные Татарстанстата.

С 27 сентября по 4 октября бензин марок АИ-95, 98 и выше подорожал на 0,23%, отметили специалисты.

По сравнению с декабрем 2020 года больше всего прибавил в цене бензин марок АИ-98 и выше — на 6,77%. АИ-95 с конца прошлого года стал дороже на 4,94%.

К 4 октября литр АИ-95 в столице Татарстана стоил 48,19 рубля, литр АИ-98 и выше — 56,91 рубля.

Бензин марки АИ-92 с 27 сентября по 4 октября стал дороже на 0,25%, его цена составила 44,82 рубля за литр. При этом с декабря 2020 года он подорожал на 5,29%.

Вместе с тем увеличение стоимости дизельного топлива оказалось незначительным. С декабря 2020 года по 4 октября 2021-го оно подорожало на 2,51%, а с 27 сентября — на 0,06%.