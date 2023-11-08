В Казани за год проведен ремонт 17 школ и 21 спортзала

В 2023 году в Казани проведен капремонт 21 спортзала, 21 столовой и 17 школ. Две из них №135 и №75 — после обновления осмотрел сегодня мэр столицы РТ Ильсур Метшин.

В первом из образовательных учреждений обновили дизайн столовой, в здании заменили оконные проемы, канализацию, вентиляцию, приобрели новую мебель, отремонтировали потолочные и напольные покрытия, обновили внутренние двери.

В гимназии №75, отметили в телеграм-канале исполкома, уделили особое внимание ремонту спортзала. Его обновление важно для развития школы, ведь в ней учатся призеры регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре. Ремонт охватил не только спортзал, где заменили сетки, установили кольца, но и двор, площадку. Кроме того, для школьников обустроили современные раздевалки и душевые.

«Безусловно, предстоит еще большой объем работ, много школ неотремонтированных, но то, что в этом году удалось сделать, радует хорошим качеством», — подытожил Метшин.

Накануне «Татар-информ» сообщал, что в России открылась тысячная школа, построенная по национальному проекту «Образование». Нацпроекты, напомним, реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.

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