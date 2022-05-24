В Казани за день ГИБДД поймала четверых водителей, перевозивших детей без автокресел

В преддверии летних каникул в Казани стартовало профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», направленное на предупреждение детского травматизма на дорогах. особое внимание автоинспекторы обращают на правила перевозки в авто маленьких пассажиров.

Только за один день автоинспекторы выявили четверых нарушителей – которые перевозили детей без автокресел. на водителей составили административные протоколы. Теперь им придется заплатить штраф.

Как рассказали «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, за 4 месяца 2022 года на дорогах Казани с участием детей до 16 лет произошло 31 ДТП, в которых 33 ребенка получили ранения.

По данным ГИБДД, наибольшее количество ДТП с участием детей происходит именно в летние месяцы. Так за прошлый год в Казани за три месяца лета произошло 41 дорожно-транспортное происшествие, в которых травмы получил 41 ребенок.

«Госавтоинспекция Казани призывает всех участников дорожного движения быть предельно внимательными и осторожными. Родители, отнеситесь со всей серьезностью к безопасности собственных детей. Необходимо позаботиться о том, чтобы дети не оставались без присмотра в местах, которые могут представлять для них опасность, в том числе, вблизи дорог», – начальник отделения пропаганды БДД ОГИБДД Казани Алия Валиева.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что с 23 мая по 5 июня в Татарстане пройдет акция «Внимание – дети!».

