Перед каникулами ГИБДД Казани устроит облаву на водителей, неправильно перевозящих детей

С 23 мая по 5 июня автоинспекторы Казани проведут профилактическое мероприятие «Внимание – дети!», во время которого сотрудники ГИБДД будут ловить водителей, которые неправильно перевозят детей в авто либо не уступают дорогу пешеходам на зебре, а также школьников, нарушающих ПДД. Информацию о юных нарушителях будут передавать в их школы.

Кроме того, автоинспекторы проведут родительские собрания по вопросам безопасного поведения детей на дорогах, а также конкурсы и викторины в оздоровительных лагерях, чтобы закрепить у детей навыки безопасного поведения на улице.

По данным Госавтоинспекции Казани, за четыре месяца этого года на дорогах Казани произошло 31 ДТП с участием детей до 16 лет, в результате 33 ребенка получили различные травмы. Как показывает статистика, треть всех ДТП с детьми происходит именно летом.

В ГИБДД призывают родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности своих детей. Не оставляйте их без присмотра в опасных местах, около дорог, а также правильно перевозите ребенка в машине: до 7 лет малыш должен находиться в автокресле в салоне авто.