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Экономика
6 апреля 2022  12:36
Эльвира Зайнулина

В Казани за 740 млн рублей продают ТЦ «Бахетле» в микрорайоне Залесный

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В казанском микрорайоне Залесный выставили на продажу торговый комплекс «Бахетле» за 740 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений. 

В сообщении указано, что двухэтажное здание имеет площадь 6,6 тыс. квадратных метров. Продавцом объекта выступает собственник – одноименная компания.

Автор отметил, что здание находится в хорошем состоянии, а также имеет «очень хороший трафик». 

Ранее сообщалось, что в Казани за 230,7 млн рублей продается торговый комплекс «Бахетле», расположенный по адресу улица Мира, 29а.

#Недвижимость #продажа
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