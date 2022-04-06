В Казани за 740 млн рублей продают ТЦ «Бахетле» в микрорайоне Залесный

В казанском микрорайоне Залесный выставили на продажу торговый комплекс «Бахетле» за 740 млн рублей. Соответствующая информация размещена на сайте бесплатных объявлений.

В сообщении указано, что двухэтажное здание имеет площадь 6,6 тыс. квадратных метров. Продавцом объекта выступает собственник – одноименная компания.

Автор отметил, что здание находится в хорошем состоянии, а также имеет «очень хороший трафик».

Ранее сообщалось, что в Казани за 230,7 млн рублей продается торговый комплекс «Бахетле», расположенный по адресу улица Мира, 29а.