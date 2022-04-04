news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Экономика
4 апреля 2022  10:11
Эльвира Зайнулина

ТЦ «Бахетле» в казанском поселке Дербышки выставлен на продажу за 230 млн рублей

news_top_970_100

В Казани за 230,7 млн рублей продается торговый комплекс «Бахетле», расположенный по адресу улица Мира, 29а. Об этом сообщается на сайте бесплатных объявлений. 

Продавцом объекта выступает собственник – одноименная компания. В объявлении указано, что площадь здания составляет  2,3 тыс. кв. м. Комплекс имеет один этаж. Вместе с объектом продается земельный участок площадью 73,26 соток, находящийся в собственности. 

Отмечается, что в торговом центре располагается супермаркет «Бахетле», сеть химчисток, салон красоты, аптека и несколько магазинов. Здание обеспечено всеми инженерными коммуникациями, а также бесплатной парковкой на 100 машиномест.

 

 

#продажа #торговый центр #бахетле
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное