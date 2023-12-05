В Казани за 48 млн рублей снесут старое здание тубдиспансера

В столице Татарстана выделят более 48,5 млн рублей на снос старого здания противотуберкулезного диспансера, расположенного по адресу: ул. Шаляпина, д. 20. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что подрядчику придется снести не только двухэтажную поликлинику с пристроем, возведенную в 1905 и перестроенную в 1986 году, и двухэтажный стационар с пристроем 1950 года постройки, но и ряд других объектов.

Речь идет, в частности, о лаборатории, хозяйственно-бытовом корпусе, двух гаражах, проходной, механической мастерской, ангаре со складом и складе.

В большинстве случаев для сноса зданий предполагается применять метод механического обрушения. Исключением станет лишь забор с воротами: его разберут, а ворота демонтируют. На месте комплекса срежут грунт на глубину 15 сантиметров, после чего уберут строительный мусор.

Заказчиком выступает Гластрой Республики Татарстан. Прием заявок завершится 12 декабря, исполнителя определят 14 декабря. Он должен будет сразу приступить к работам и выполнить их к 1 декабря будущего, 2024 года.

Ранее, весной 2022 года, Республиканский клинический противотуберкулезный диспансер переехал в новое здание, о чем сообщал «Татар-информ».