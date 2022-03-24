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Ру Тат
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Здоровье
24 марта 2022  11:41
Эвелина Киселёва

В Казани тубдиспансер переезжает в новое здание

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В Казани откроется новое отделение Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информ» рассказал главный врач диспансера Алексей Алексеев.

«Капитальный ремонт здания диспансерного отделения Казани на улице Проспекта Победы, дом 69Б, выходит на завершающий этап», – отметил он.

На площадке объединятся все структурные подразделения диспансера, расширится комплекс консультативно-диагностических услуг. На базе новой больницы будет создана служба амбулаторной эндоскопии.

«Я думаю, это будет самое безопасное место для пациентов», – поделился главврач.

На территории располагаются несколько корпусов. Для безопасности потоки пациентов будут разделены.

#туберкулез #всемирный день борьбы с туберкулезом
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