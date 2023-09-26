В Казани за 47,8 млн рублей реконструируют участок водопровода по ул.Сафиуллина

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В Казани за 47,8 млн рублей отремонтируют водопровод по ул.Сафиуллина — на участке от ул.Фучика до ул.Габишева. Заказчиком работ выступает МУП «Водоканал», следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Работы должны быть выполнены в течение двух месяцев после заключения контракта. Исполнителю предстоит провести полный комплекс работ по реконструкции участка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в поселке Юдино почти за 59 млн рублей отремонтируют водовод.