В Казани за 408 млн рублей частично отремонтируют три улицы

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На частичный ремонт трех улиц в Вахитовском и Приволжском районах столицы Татарстана планируют направить более 408,8 млн рублей. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что привести в порядок предполагается часть улицы Подлужная от улицы Саммера до улицы Льва Толстого протяженностью 520 метров, участок проспекта Победы от улицы Дубравная до Оренбургского проезда длиной 890 метров и часть улицы Хади Такташа от улицы Даурская до Оренбургского тракта вместе с проездом к Центру гребных видов спорта протяженностью 600 метров.

Работы на Подлужной обойдутся более чем в 49,5 млн рублей. На ремонт проспекта Победы придется выделить свыше 257,2 млн рублей. В свою очередь приведение в порядок улицы Хади Такташа вместе с проездом будет стоить чуть более 102 млн.

Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ». Подача заявок продлится до 18 апреля, исполнителя определят 22 апреля. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 11 ноября текущего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на улицах и в парках Казани начался ремонт к саммиту БРИКС.