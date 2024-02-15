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В Казани за 18 млн рублей проведут капремонт теплосетей по ул.Назарбаева
В Казани более чем за 18 млн рублей капитально отремонтируют тепловые сети по ул.Назарбаева. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.
Помимо самих работ на теплосетях, подрядчику предстоит восстановить дороги, тротуары и элементы благоустройства, поврежденные в ходе работ.
Заказчиком выступает АО «Татэнерго» Казанские тепловые сети.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что ремонт теплосетей по ул. Салимжанова и Мусина в Казани обойдется в 15,6 млн рублей.
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