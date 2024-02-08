В Казани за 128 млн реконструируют теплосети на ул.Чистопольской и тепловод на Ахтямова

Более 127,8 млн рублей выделят на ремонт теплосети по ул.Чистопольской и тепловода по ул.Ахтямова. Тендер опубликован на портале госзакупок.

На эти средства исполнитель должен провести строительно-монтажные и пусконаладочные работы, включая поставку материально-технических ресурсов подрядчику и передачу на утилизацию стройотходов.

Согласно техническому заданию, работы на ул.Чистопольской будут проводиться с 24 июня по 30 сентября, а на ул.Ахтямова — с 15 апреля до 21 августа. Планируется, что при ремонте первого участка с 5 июля по 16 июля будет проведено отключение теплоносителя, второму — с 26 апреля по 8 мая.

Срок исполнения обязательств по договору — до 9 октября 2024 года. Заказчиком работ выступает ИЦ «Энергопрогресс». Напомним, что в ноябре прошлого года инженерный центр уже направлял почти 90 млн рублей на работы по реконструкции тепловода по ул.Ахтямова.

Еще 142,57 млн рублей пойдут на реконструкцию тепловода №11 по ул.Шамиля Усманова и теплосетей по ул.Закиева. На первом из участков работы пройдут в период с 15 июня по 30 сентября, на втором – с 10 июня по 31 августа.