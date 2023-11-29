В Казани выделят 89,3 млн рублей на работы по реконструкции тепловода по ул. Ахтямова

В Казани выделят 89,3 млн рублей на строительно-монтажные и пуско-наладочные работы в рамках реконструкции тепловода по улице Ахтямова. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Уточняется, что в эту стоимость включены и поставка материально-технических ресурсов подрядчиком, а также передача на утилизацию строительных отходов.

Заказчик – Инженерный центр «Энергопрогресс».

Заявку можно подать до 14 декабря 2023 года. Победитель закупки (или единственный допущенный участник закупки) должен подписать договор со своей стороны не ранее чем через 10 календарных дней и не позднее чем через 20 календарных дней с даты размещения в Единой информационной системе итогового протокола, составленного по результатам закупки.

Общий срок выполнения работ: с 1 апреля 2024 года по 21 июня 2024-го. При этом срок отключения теплоносителя, как и срок выполнения работ по монтажу трубопровода: с 26 апреля 2024 года по 8 мая того же года, а срок исполнения обязательств по договору заказчиком и подрядчиком (исполнителем): с даты заключения договора по 9 августа 2024-го.