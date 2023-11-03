В Казани за 112 млн рублей реконструируют водопровод по ул.Даурской

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В Казани начнется реконструкция участка водопровода по ул.Даурской. Работы развернутся на отрезке от ул.Отрадной до ул.Аделя Кутуя и оцениваются более чем в 112 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Источником финансирования и заказчиком ремонта выступает МУП «Водоканал». В течение трех месяцев с заключения договора подрядчик должен разобрать дорожные покрытия, заменить участок водопровода, провести врезку в существующие сети, нанести весьма усиленную антикоррозионную защиту на трубопроводы, провести разработку грунта, засыпать траншеи и котлованы, уложить асфальт на дороги и тротуары, установить бортовые камни и провести ряд других работ.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Казани за 47,8 млн рублей реконструируют участок водопровода по ул.Сафиуллина.