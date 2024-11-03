В Казани за 110 млн рублей отреставрируют особняк, в котором жил писатель Джерманетто

В Казани проведут ремонтно-реставрационные работы в особняке на улице Островского, где в 1941-1942 годах жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Здание, построенное в начале-середине XIX века является объектом культурного наследия.

Как сообщается на портале госзакупок, стоимость работ составит более 110 млн рублей. Подрядчик заинъецирует фундаменты, проведет гидрофобизацию подвальной части стен, восстановит целостность поврежденных участков кирпичной кладки, укрепит ее, заменит деревянный подшив участка потолка над 1-м этажом, отобьет штукатурку с потолков, заменит мауэрлаты, обрешетку и кровельное покрытие, заменит полы и проведет ряд других работ.

Также планируется ремонт фасадов — замена оконных и дверных заполнений, восстановление утраченного лепного декора наличников, лепных элементов пилястр и кронштейнов карниза, устройство приямков и утраченных кованных ворот, реставрация штукатурки, покраска фасадов.

Изменениям подвергнутся и интерьеры: заложат или, наоборот, раскроют ряд проемов в подвале, установят дополнительные перегородки. Подобные обновления планируются и на других этажах. Планируется также резервация лестницы лепного декора объема лестничной клетки.

Помимо этого, планируется устройство инженерных коммуникаций, закупка мебели и необходимого оборудования.

Планируется, что работы будут завершены до 31 мая 2025 года. Источник финансирования — бюджет Татарстана.