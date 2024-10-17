Госэкспертиза одобрила реставрацию особняка, в котором жил писатель Джерманетто

Фото: gosekspertiza-rt.ru

Госэкспертиза Татарстана одобрила проект реставрации объекта культурного наследия регионального значения — дома №6 по улице Островского, в котором в 1941-1942 годах жил итальянский писатель-коммунист Джованни Джерманетто. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Специалисты Госэкспертизы РТ рассмотрели проектно-сметную документацию на ремонтно-реставрационные работы и подтвердили достоверность определения сметной стоимости работ по сохранению особняка.

Кирпичное здание было построено в начале или середине XIX века (до 1870 года), тогда оно было одноэтажным. Первым его владельцем был купец 2-й гильдии Кондратий Гейст. В 1906 году дом перестроила его дочь — владелица табачной фабрики София Гейст (Рам). Тогда были пристроены дополнительные объемы, надстроены второй и — в части здания — антресольный этажи.

Дом представляет собой памятник жилой архитектуры в стиле эклектики барочного направления. Здание с проездной аркой имеет подвал и мансардный этаж со двора, торцами примыкает к офисно-административным зданиям Минпромторга РТ. Фасады по улице Островского оштукатурены и богато украшены лепниной. Дворовые фасады сдержаны, частично оштукатурены, украшены кирпичным декором, окрашены по кирпичной кладке. В общей сложности выявлено пять этапов строительства объекта, включая советский период.

Фото: gosekspertiza-rt.ru

В 1919-1920 годах здесь размещалась Центральная мусульманская военная коллегия (ЦМВК) и редакция газеты «Кызыл Армия» («Красная Армия»). В 1941-1942 годах в доме жил итальянский коммунист — писатель и публицист Джованни Джерманетто (1885–1959), наиболее известный как автор автобиографической повести «Записки цирюльника» (русский перевод вышел в 1930-м).

До недавнего времени в здании находилась скорая неотложная стоматологическая помощь. Сейчас оно находится в оперативном управлении Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Как ранее сообщал «Татар-информ», заказчиком проекта реставрации особняка выступил Главинвестстрой РТ, разработчиком — ГУП «Татинвестгражданпроект». Он предусматривает приспособление здания под административные помещения Минпромторга РТ с соблюдением противопожарных норм и обеспечением доступа представителей маломобильных групп населения.