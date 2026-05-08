Общество 8 мая 2026 14:44

В Казани хор священников исполнил «День Победы» с оркестром танкового училища

Сегодня в казанском Парке Победы хор духовенства Казанской епархии исполнил легендарную песню «День Победы» с оркестром Казанского танкового училища.

Сегодня духовенство Казанской епархии во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом возложили венки к Вечному огню в Парке Победы.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

В мероприятии приняли участие священнослужители Казанской епархии, студенты Казанской духовной семинарии, сотрудники и волонтеры службы помощи нуждающимся «Милосердие — Казань», сестры милосердия, активисты православного молодежного движения Казани, воспитанники приходских воскресных школ и православные верующие.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

На церемонии возложения цветов священнослужители исполнили песню «День Победы», которая является непременным знаковым атрибутом торжеств по поводу 9 мая. Помимо этой композиции, военный оркестр под руководством подполковника Яна Орехова также исполнил государственные гимны России и Татарстана.

После завершения мероприятия митрополит Кирилл поблагодарил военнослужащих за участие в церемонии.

#Религия #День Победы #возложение цветов к памятнику
День Победы в Татарстане: где пройдут парады, концерты и салюты – гид по праздничным площадкам

