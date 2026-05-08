Митрополит Кирилл и духовенство Казанской епархии возложили венки к Вечному огню

Сегодня, накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, духовенство Казанской епархии во главе с митрополитом Казанским и Татарстанским Кириллом возложили венки к Вечному огню.

В церемонии также приняли участие сотрудники и добровольцы епархиальной службы помощи нуждающимся «Милосердие – Казань», сестры милосердия, воспитанники приходских воскресных школ и прихожане казанских храмов.

Фото: © Пресс-служба Казанской епархии

После возложения венков священнослужители совершили молебен у Вечного огня.

«Христос Воскресе! Царство Небесное, вечная память нашим героям, нашим отцам, дедам, матерям и всем тем, кто положил свою душу для того, чтобы мы с вами жили на этой земле. День Победы – великий праздник. Он напоминает нам о том, что жертва, принесенная за спасение человечества, была совершена не напрасно. Миллионы людей не просто так ушли из этой жизни – они погибли за Родину», – обратился к собравшимся владыка Кирилл.

Правящий архиерей отметил, что для нашего народа День Победы всегда будет великим.

«Этот день всегда будет славным и вечно памятным днем. Недаром этот праздник называют священным – шла священная война и была одержана священная Победа. В эти пасхальные дни ценность Победы чувствуется особенно. Пасха Христова – праздник победы жизни над смертью – и День Победы в Великой Отечественной войне всегда будут для нас главным торжеством на этой земле», – добавил митрополит.

Затем оркестром Казанского танкового училища и хора духовенства были исполнены песни военных лет.