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Ру Тат
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2 сентября 2021  21:04

В Казани выявлено превышение допустимого уровня фенола и формальдегида в воздухе

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В Московском и Приволжском районах Казани выявлено превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе. Об этом свидетельствуют данные двух пунктов мониторинга Гидрометцентра РТ.

В частности, концентрация формальдегида в воздухе на пункте наблюдения за загрязнением окружающей среды №6, находящемся по адресу: ул. Степана Халтурина, д. 10, составила 0,312 миллиграмма на кубометр при допустимых 0,05 миллиграмма. Таким образом, ПДК оказалась превышена более чем в шесть раз.

В свою очередь пункт наблюдения №15, расположенный на улице Дубравная, зарегистрировал концентрацию фенола в воздухе на уровне 0.013 миллиграмма на кубометр при допустимых 0,01 миллиграмма.

Соответствующие данные были получены между 13.00 1 сентября и 7.00 2 сентября. До этого в двух районах Казани было выявлено превышение уровня формальдегида в воздухе, о чем сообщало ИА «Татар-информ».

#гидрометцентр рт #формальдегид #фенол #превышение пдк
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