В двух районах Казани выявлено превышение уровня формальдегида в воздухе

В Приволжском и Московском районах Казани вновь выявлено превышение уровня формальдегида в воздухе. Причем в первом из них допустимый уровень вещества был превышен почти в пять раз. Об этом свидетельствуют данные мониторинга, опубликованные Гидрометцентром Татарстана.

Так, пункт наблюдения №15, находящийся на улице Дубравной, зарегистрировал почти пятикратное превышение допустимого уровня вещества — 0,242 мг/куб. метр при допустимых 0,05.

В Московском районе, по улице Декабристов, было отмечено 0,07 миллиграмма формальдегида в кубометре воздуха.

Как отметили в Гидрометцентре РТ, замеры проводились в период с 13.00 27 августа по 7.00 31 августа.