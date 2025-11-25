news_header_top
Общество 25 ноября 2025 15:03

В Казани выросло число иностранцев, состоящих на миграционном учете

В Казани зафиксирован рост числа лиц, состоящих на официальном миграционном учете. Об этом на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете в Госсовете РТ сообщил начальник Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Исполкома Казани Николай Кузнецов.

По состоянию на 1 октября 2025 года в столице Татарстана на миграционном учете состоят почти 58 тысяч иностранных граждан, тогда как в 2024 году их было около 52 тысяч.

«Одну из наших главных задач мы видим в организации устойчивого взаимодействия между работодателями, использующими труд иностранцев, и миграционной службой, что будет способствовать более эффективной работе МВД по снижению иностранной преступности», – заключил Кузнецов.

