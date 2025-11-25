С начала года в Казани стало меньше преступлений, совершенных подростками

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

За 10 месяцев 2025 года в Казани снизилась подростковая преступность и уменьшилось число преступлений в сфере IT. Об этом на совместном заседании Комитета по законности и правопорядку и Экспертного совета при комитете в Госсовете РТ сообщил начальник Управления по вопросам общественной безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Исполкома Казани Николай Кузнецов.

Он отметил, что за последние пять лет в Казани число преступлений в общественных местах снизилось на 48%, преступлений в состоянии алкогольного опьянения стало меньше на 30%, а число ДТП с участием нетрезвых водителей сократилось на 55%.

При этом отмечен рост подростковой преступности, правонарушений в сфере оборота наркотиков и преступлений с использованием IT‑технологий. Однако по итогам десяти месяцев текущего года тенденция изменилась: подростковая преступность снизилась на 2,8%, а преступления в сфере IT‑технологий – на 27%.

По словам Кузнецова, значительную роль в профилактике и раскрытии преступлений играют системы видеонаблюдения. Он рассказал, что в настоящее время в Казани функционируют более 53,3 тысячи видеокамер.

Депутаты также обсудили кандидатуры для избрания в состав Общественной палаты РТ от Госсовета, а также утвердили примерный план законопроектной работы на 2026 год. В заседании принял участие заместитель Председателя Государственного Совета Юрий Камалтынов.